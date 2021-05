Lupo: al via indagine conoscitiva in Valle d'Aosta

Nell'ambito del progetto europeo Life wolfalps eu la Regione Valle d'Aosta ha dato il via a un'indagine volta a conoscere le opinioni della popolazione residente e dei portatori di interesse in merito alla presenza del lupo nei rispettivi territori.

Sono coinvolti 15 comuni valdostani - Arvier, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Charvensod, Courmayeur, Gressan, La Thuile, Morgex, Pollein, Pré-Saint-Didier, Sarre, Saint-Christophe e Verrès - scelti sulla base di parametri indicati dal progetto Life Wolf Alps (densità di popolazione, presenza di allevamenti, vocazione turistica).

Obiettivo dell'iniziativa è "valutare la percezione pubblica in relazione alla coesistenza con la specie lupo, con particolare riguardo all'impatto sulle attività economiche, in modo da ottenere valide indicazioni per supportare le prossime azioni coordinate su tutto l'ecosistema alpino e appenninico". I Comuni hanno pubblicato o pubblicheranno a breve sui siti web le modalità telematiche per la compilazione di un apposito questionario elaborato dall'Università di Lubiana.

Le domande sono strutturate in cinque sezioni e riguardano l'atteggiamento personale nei confronti della specie lupo, la conoscenza delle principali caratteristiche biologiche dell'animale, il proprio parere sulla gestione della specie nel territorio, la percezione dell'autorevolezza delle fonti di informazione e, infine, le eventuali esperienze dirette di avvistamento. I risultati saranno pubblicati sul sito della Regione alla fine del 2021.