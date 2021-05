Tumori, al via staffetta beneficenza Run4Hope 2021

(ANSA) - AOSTA, 29 MAG - Anche la Valle d'Aosta ospiterà la staffetta podistica non competitiva Run4Hope 2021 pro Airc per la lotta ai tumori infantili. L'evento è in programma domenica 30 maggio con partenza alle ore 9, in piazza Chanoux ad Aosta, e arrivo a Pont-Saint-Martin.

I partecipanti non avranno confronti cronometrici o agonistici ma correranno per contribuire alla ricerca scientifica di Fondazione Airc. Tra di loro ci sarà anche l'assessore ai Beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean Pierre Guichardaz. Gli atleti, coordinati dalla Polisportiva Sant'Orso di Aosta, porteranno, anche attraverso trasferimenti tecnici, il testimone a Verrès. Da qui un altro gruppo di runners lo farà arrivare a Pont-Saint-Martin entro le 12.

Il testimone della Run4Hope è stato disegnato dall'artista piemontese Paolo Albertelli e richiama la forma della molecola del Dna. Passerà di mano in mano in tutto il territorio italiano grazie a oltre 400 associazioni sportive partecipanti e a numerosi runners iscritti singolarmente. (ANSA).