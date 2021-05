Sanità: Pescarmona nominato direttore generale Asl Torino 5

La Giunta regionale del Piemonte ha nominato oggi i nuovi direttori generali della Sanità piemontese in scadenza il 31 maggio. Al di là di alcune conferme, sono dieci i nuovi direttori, tra cui due donne. All'Asl To4 andrà Stefano Scarpetta, 49 anni (attuale direttore amministrativo Asst Monza), all'Asl To5 Angelo Pescarmona, 64 anni (commissario Ausl Valle d'Aosta), all'Azienda ospedaliera San Luigi di Orbassano Francesco Arena, 64 anni (direttore amministrativo dell'Azienda ospedaliera di Alessandria), all'Asl Cn1 Giuseppe Guerra, 60 anni (direttore sanitario dell'ospedale di Savigliano), all'Azienda ospedaliera di Cuneo Santa Croce e Carle Elide Azzan, 59 anni (direttore sanitario Asl Novara), all'Asl di Alessandria Luigi Vercellino, 51 anni (direttore generale Asl To4), all'Azienda ospedaliera di Alessandria Valter Alpe, 58 anni (direttore amministrativo Città della Salute di Torino), all'Asl di Novara Angelo Penna, 59 anni (direttore generale Asl Vercelli), all'Asl di Vercelli Eva Colombo, 53 anni (direttore amministrativo Asl Città di Torino) e all'Asl di Biella Mario Sanò, 51 anni (direttore Farmacia ospedaliera Asl Cn2).

"Sono soddisfatto di queste scelte - ha affermato il governatore Alberto Cirio - le nomine non possono essere di natura politica, va premiata la capacità. Ne sono ancora più convinto dopo un anno e mezzo di Covid: a me nell'emergenza importava che il direttore fosse capace di gestire la sua azienda, non chi l'ha nominato. Mi interessano competenza, capacità, impegno e capacità relazionale, questo è alla base delle nomine che abbiamo fatto". "La Sanità piemontese - ha commentato l'assessore alla Sanità della Giunta Cirio, Luigi Icardi - potrà contare su una nuova squadra di direttori di grande professionalità ed esperienza". sapranno fare sistema per operare al meglio delle possibilità".