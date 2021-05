Agricoltura: Coldiretti Vda sollecita sostegni regionali

Coldiretti Valle d'Aosta auspica la rapida approvazione del decreto sostegni di competenza regionale. "L'auspicio - si legge in una nota - è che vengano tenute in considerazione e accolte le nostre proposte. In particolare quella legata alla modifica delle fasce di fatturato per gli investimenti e del relativo massimale di spesa che renderebbero sicuramente più efficace il provvedimento per le aziende agricole regionali".

Alessio Nicoletta ed Elio Gasco, rispettivamente presidente e direttore di Coldiretti Vda, esprimono inoltre soddisfazione su Decreto legge Sostegni bis "che stanzia 2 miliardi per l'agroalimentare con importanti misure di sostegno per le imprese agricole e della pesca". "E' un provvedimento - sottolinea Nicoletta - che riconosce, attraverso misure concrete, il ruolo centrale dell'agricoltura per la crescita del Paese con interventi che vanno dal fisco al lavoro, dall'imprenditoria femminile ai giovani, dal rilancio degli allevamenti agli agriturismi e ai risarcimenti per le gelate".