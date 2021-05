Vaccini: Astra open day, previste altre cinque sedute

In considerazione dell'interesse della popolazione registrato in occasione dell'Astra Open Day e della richiesta di prenotazioni superiore ai posti disponibili per il 2 giugno, sono state programmate altre cinque sedute vaccinali per il Covid-19 a libero accesso (previa prenotazione). Sono rivolte a soggetti maggiorenni residenti o domiciliati in Valle d'Aosta. Le date: 29 maggio dalle 8,10 alle 14,10; 30 maggio dalle 8,10 alle 14,10; 8 giugno dalle 14,30 alle 20,30; 11 giugno dalle 14,30 alle 20,30; 12 giugno dalle 8,10 alle 14,10. È previsto un numero massimo di 900 vaccinazioni presso il Palaindoor di Aosta (180 per ogni seduta). Sarà necessario prenotarsi tramite l'apposito portale web - astraday.ausl.vda.it - dalle 12 di venerdì 28 maggio fino alle 12 di martedì 8 giugno (il portale sarà attivo fino all'esaurimento delle prenotazioni disponibili). Le vaccinazioni avverranno con il vaccino Vaxzevria (ex AstraZeneca).