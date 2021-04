Logo e carta per la Rete delle Fortificazioni

La Rete delle Fortificazioni ha un logo e una carta. Le novità sono state presentate ad Alessandria durante l'assemblea delle dodici realtà che compongono la Rete.

"Il logo - è spiegato in una nota - rappresenta un pentagono equilatero, elemento simbolo delle fortificazioni. Il lato destro è aperto, a simboleggiare il nuovo uso delle fortificazioni: non più un utilizzo chiuso, militare, difensivo, ma una nuova apertura, una nuova frontiera di utilizzo, aperto ad eventi culturali". Inoltre è stato anche annunciato l'ingresso del Forte di Bard quale rappresentante italiano all'interno dell'International Fortress Council, in rappresentanza della Rete dei Forti.

"La rete è uno strumento di conoscenza, di scambio - ha affermato la Presidente del Forte di Bard, Ornella Badery - e un'occasione per sviluppare strategie e programmi utili a raggiungere un pubblico interessato alle fortezze e alla storia militare. Una possibilità di sviluppo in più da intraprendere nel turismo. Le fortezze sono un patrimonio da sviluppare creando qualcosa di unico a livello italiano".