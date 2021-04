Giornalisti: Bovo nuova responsabile relazione esterne Cas

(ANSA) - AOSTA, 28 APR - La giornalista Sandra Bovo è la nuova responsabile delle relazioni esterne della Cogne acciai speciali. Lo comunica l'azienda siderurgica. Bovo è stata a capo dell'ufficio stampa della Regione Valle d'Aosta dal 2008 al 2021. In precedenza è stata anche direttrice della promozione e sviluppo dell'attività turistica e sportiva regionale.

Il suo incarico si inserisce in un processo di riorganizzazione dell'azienda siderurgica aostana che prevede anche la creazione dell'Academy Cogne in cui saranno concentrati "tutti i percorsi di valutazione e di formazione aziendali in un unico ente, che avrà anche il compito di mettere a valore le conoscenze tecniche e pratiche sviluppate in oltre cento anni di storia", spiega il direttore generale Monica Pirovano. La responsabilità del nuovo progetto viene assegnata a Pier Maria Minuzzo. (ANSA).