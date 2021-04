Artigianato: aprono Botteghe scuola per mestieri tradizione

Le imprese di artigianato valdostano di tradizione potranno avviare le Botteghe scuola per insegnare le tecniche di produzione. Lo prevede un bando approvato dalla Giunta regionale.

Ogni corso deve essere diretto e gestito personalmente dal titolare o dal socio dell'impresa in possesso della qualifica di Maestro artigiano e prevede l'inserimento di massimo due allievi che avranno un piano formativo personalizzato che definisce le competenze da acquisire, tenuto conto delle competenze possedute, e gli obiettivi professionali.

Le domande di richiesta di attivazione delle Botteghe scuola devono essere indirizzate alla Struttura attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di tradizione dell'assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, in piazza della Repubblica, 15, ad Aosta, entro il 24 maggio 2021.