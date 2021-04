Mobilità sostenibile, in Vda un progetto a livello aziendale

"Abbiamo voluto pensare, in collaborazione con la start up innovativa EcoFuture Lab, anche ad un'altra parte importante del nostro impatto sul territorio in cui viviamo: la mobilità. Ecco perché, insieme a Gruppo Sicav 2000 e GaiaGo, abbiamo realizzato il primo progetto di mobilità aziendale sostenibile e condivisa in Valle d'Aosta". Lo ha annunciato Sara Faraci, responsabile della comunicazione Edileco, presentando un recente progetto di 'Community mobility sharing'. I 70 dipendenti di Edileco hanno a disposizione, attraverso un'app, un servizio di mobilità ottimizzato, condiviso e accessibile, per prenotare le due vetture Renault Zoe elettriche per pianificare i propri spostamenti. Da marzo sono oltre 100 i viaggi effettuati e quasi 3.500 i chilometri percorsi, per una durata media di circa 40 minuti a viaggio.

"La soluzione che abbiamo messo a disposizione della community di Edileco rappresenta un'innovativa forma di welfare sostenibile nell'ambito mobilità, volta a rendere quest'ultima non solo più accessibile ma anche ottimizzata", spiega Mattia Zara, Direttore Marketing GaiaGo.

Entro la fine del 2021, la collaborazione si arricchirà - fa sapere Edileco - di diversi sviluppi e prevederà l'inserimento di GaiaGo, la cui piattaforma oltre alle corporate serve anche gli hotel e il residenziale, anche nei progetti edilizi della cooperativa.