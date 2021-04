Covid: Barmasse, Vda ha dato un'ottima risposta a emergenza

(ANSA) - AOSTA, 08 APR - "Il sistema sanitario valdostano ha dato un'ottima risposta nell'emergenza: la Valle d'Aosta, con un unico ospedale, non ha mai mandato via nessuno ed è la regione che ha vaccinato di più". Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità, Roberto Barmasse, intervenendo in Consiglio regionale nel dibattito sul Defr.

"Il nostro sistema è ottimo e va difeso: non lo dico io, ma il generale Figliuolo che ha riconosciuto il ruolo della Valle d'Aosta", ha aggiunto. Secondo l'assessore "per risolvere il problema economico dobbiamo risolvere quello sanitario: il vaccino è la strada maestra per uscire da questa situazione e dovremo continuare a investire nella sanità". (ANSA).