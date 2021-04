Bracconaggio: cervo ucciso da laccio a strozzo,un denunciato

Il Corpo forestale della Valle d'Aosta ha individuato il presunto responsabile di un atto di bracconaggio avvenuto nei giorni scorsi. I forestali sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di un cervo trovato morto per asfissia a causa di una trappola in località Lin Blanc, sulla collina di Aosta. L'animale, adulto, era rimasto strangolato da un laccio metallico a strozzo. Dopo alcuni accertamenti, i forestali hanno denunciato un uomo del posto per maltrattamento di animali e violazione delle legge sulla caccia.