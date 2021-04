Covid, via a conversione Chirurgia in reparto Covid

E' in corso la conversione di Chirurgia generale nel quarto reparto Covid dell'ospedale Parini di Aosta. I sanitari hanno iniziato a trasferire altrove i ricoverati, in modo da poter arrivare a offrire fino a 30 posti letto dedicati a pazienti Covid positivi. Il loro numero continua infatti a salire: quelli in area ospedaliera a oggi sono 49, oltre a nove persone in terapia intensiva.