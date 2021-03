Covid: commercianti valdostani temono infiltrazione malavita

La crisi economica accentua i timori degli imprenditori valdostani di rimanere vittima di trame criminali. E' quanto emerge dall'indagine congiunturale realizzata da Format research, su incarico della Confcommercio valdostana. Il 63 per cento dei commercianti e dei pubblici esercizi teme il fenomeno dell'usura, mentre il 55 per cento i tentativi della malavita di impadronirsi delle aziende. In molti casi non è solo un timore 'in generale', ma è avvertito come un rischio concreto: il 18 per cento degli operatori del terziario della Valle d'Aosta avverte infatti da vicino il rischio che la criminalità possa impadronirsi della propria attività commerciale.