Covid: Gimbe, impennata del contagio in Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta sono aumentati del 18,5% i nuovi casi positivi al Covid-19 nella settimana dal 10 al 16 marzo. Restano ancora sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti contagiati dal virus. E' quanto riportato nel report settimanale della Fondazione Gimbe. I casi attualmente positivi per 100.000 abitanti passano da 156 a 276. L'occupazione dei posti letto al Parini da parte di pazienti Covid è del 6% in area medica e del 15% in terapia intensiva.

Inoltre la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 5,12%, dato che pone la Valle d'Aosta al primo posto tra le regioni (media nazionale 3,6%) e la percentuale di over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 19,9% (media Italia 10,6%).