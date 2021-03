8 marzo: indirizzo email per segnalazioni violenze in Vda

Un indirizzo email a cui segnalare fenomeni di violenza di genere subiti dalle dipendenti della pubblica amministrazione in Valle d'Aosta: è questa una delle prime iniziative attivate dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (Cug), nell'ambito di un protocollo di intesa nazionale.

Tramite la casella di posta elettronica cugsosdonna@regione.vda.it saranno raccolte le segnalazioni da parte di una componente del Cug, appositamente formata in collaborazione con il Centro donne contro la violenza di Aosta.

La casella di posta elettronica è un "punto di snodo e di contatto con i servizi sul territorio per fornire un supporto alle lavoratrici del comparto che vivono situazioni di difficoltà in quanto vittime di violenza di genere", spiega una nota diffusa oggi in occasione della Giornata internazionale della donna.