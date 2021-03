8 marzo:in Valle d'Aosta "E' un equilibrio sopra la follia?"

"E' un equilibrio sopra la follia?" è il titolo dell'iniziativa dei sindacati Cgil, Cisl e Uil della Valle d'Aosta in occasione della Giornata internazionale della donna in programma l'8 marzo prossimo. "Un protagonismo che va valorizzato, rispettato e sostenuto ogni giorno, attraverso un linguaggio corretto, un'azione continua di giustizia sociale e il contrasto ovunque di ogni forma di violenza. Prima linea, scuole chiuse, affetti a distanza, occupazione di qualità, working smart, ripartire in sicurezza, questione culturale, differenze salariali, violenza domestica, le battaglie da combattere anche con le parole" dicono le organizzatrici.

Le sigle Confederali valdostane hanno organizzato un incontro venerdì 12 marzo, dalle 17 alle 18.30, in modalità telematica, sul tema del lavoro declinato al femminile: interverrà il professor Mirko Altimari dell'Università Cattolica di Milano.

"Partendo dal testo della Costituzione italiana - si legge in una nota - si discuterà di diritti, mercato del lavoro, smart working e part-time, con l'obiettivo di tracciare prospettive future partendo dalla legislazione italiana ed europea".