8 marzo: inaugurata Panchina rossa a Saint-Marcel

(ANSA) - AOSTA, 08 MAR - In occasione della Festa della Donna, il Il Comune di Saint-Marcel ha deciso di installare una Panchina rossa, simbolo della violenza nei confronti delle donne, all'interno dell'Area Pocher. "Un piccolo gesto simbolico dal grande valore di sensibilizzazione sociale" spiega la vicesindaco Letizia Blanc.

Per dare maggiore significato e risalto all'iniziativa, l'Amministrazione invita la popolazione e tutti coloro che avessero occasione di recarsi all'Area verde, a scattare una foto con la panchina e a condividerla sui social, con l'hashtag #panchinarossasaintmarcel.

Numerosi sono i pensieri applicati sulla panchina: 'Desidera Orizzonti Nuovi Non Arrenderti', 'Per una donna, ogni minuto della giornata richiede tante energie da spendere. Per una donna, le scelte della vita non possono mai essere superficiali', 'Auguri a noi donne. Auguri a noi folli e leggere che dentro abbiamo musica e luce. Auguri a noi forti, fiere dei nostri traguardi. Auguri a noi preziose madri, premurose e pazienti. Auguri a noi guerriere coraggiose, che superiamo con tenacia gli ostacoli della vita. Auguri a noi maltrattate che lottiamo per la libertà. Auguri a tutte noi che lottiamo ogni giorno per noi e per tutte le donne', 'Donna che ami la vita, che lotti ogni giorno per i tuoi sogni, che affronti le tue paure ogni giorno, amati e renditi indipendente! Poi cerca l'amore e celebrerai la tua festa ogni giorno'. (ANSA).