Lupo: a breve altre 30 fototrappole per monitoraggio in Vda

"La presenza del lupo è costantemente monitorata su tutto il territorio regionale, anche attraverso il supporto di moderne tecnologie. Sono già operative 90 fototrappole e ne saranno presto introdotte altre 30 di ultima generazione, che permetteranno di avere la segnalazione del passaggio degli animali in tempo reale". Lo ha detto l'assessore regionale alle risorse naturali, Davide Sapinet, a margine di una riunione tecnica dopo gli avvistamenti ad Arvier di una coppia di lupi.

"A seguito delle numerose segnalazioni - si legge in una nota - è stato deciso di intensificare le attività di monitoraggio nel comprensorio comunale e di avviare un controllo mirato da parte del personale del Corpo Forestale, anche nella prospettiva di valutare iniziative dissuasive per allontanare gli animali dalle aree abitate. Il caso di Arvier, dove ci sono stati frequenti avvistamenti nel corso degli ultimi mesi, rimane isolato. Nel resto della regione non si registrano situazioni simili e gli avvistamenti di lupi vicino alle case sono occasionali".