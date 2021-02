Covid: in Vda Rt sale a 0,94, casi in lieve calo

E' salito leggermente, a 0,94, l'indice di contagiosità Rt puntuale (calcolato al 10 febbraio 2021) in Valle d'Aosta. Nella rilevazione della settimana precedente era a 0,92. E' quanto emerge dall'analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid-19 del ministero della Salute relativo alla settimana 15-21 febbraio. Sono in calo invece l'incidenza di casi di positività ogni 100 mila abitanti (da 50,39 a 46,39) e i nuovi casi segnalati (da 63 a 58). Risultano in crescita i focolai. La classificazione complessiva di rischio per la regione alpina passa da 'moderata' a 'bassa'.