Covid: 13 nuovi postivi in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 26 FEB - Sono 13 i nuovi positivi al Covid-19 diagnosticati in Valle d'Aosta a fronte di 116 persone sottoposte a tampone. I guariti sono 14 e gli attualmente positivi 141, uno in meno di ieri. I ricoverati nell'ospedale Parini di Aosta sono 8, di cui uno in terapia intensiva. (ANSA).