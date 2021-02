Covid: Bonaccini, fiducioso per rapporto Governo-Regioni

(ANSA) - AOSTA, 26 FEB - "Sono fiducioso di come oggi è iniziato con il nuovo governo il rapporto tra Regioni e questo nuovo esecutivo". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in un messaggio trasmesso oggi ad Aosta in occasione della cerimonia del 75/o anniversario dell'Autonomia e del 73/o dello Statuto speciale della Valle d'Aosta.

"Abbiamo percepito attenzione e ascolto", ha aggiunto. Per il governatore "serve una profonda e proficua collaborazione istituzionale innanzitutto, ancora più oggi durante questa pandemia non terminata e serve perché abbiamo bisogno di fare l'uno con l'altro". Secondo Bonaccini "non può farcela lo Stato senza il nostro lavoro il nostro contributo, non potremmo farcela noi da soli senza una cornice di unità nazionale".

(ANSA).