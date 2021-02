Covid: B&B puntano su mercato interno, sconti a valdostani

Esclusi dai ristori e soffocati dalla chiusura della mobilità tra regioni i Bed and Breakfast della Valle d'Aosta puntano sul mercato interno e lanciano l'iniziativa 'Coccola un Valdostano'. Proposta ieri da Chris Ward di Grange Epiney B&B di La Salle, la campagna promozionale, rivolta ai residenti, per un soggiorno scontato con prenotazione convenzionata in un ristorante della zona, ha già raccolto l'adesione di circa 40 strutture.

"I valdostani stanno a casa da 4 mesi, molti non hanno la possibilità di usufruire di una seconda casa, una buona parte lavorano e non hanno grandi problemi economici legate alla pandemia e magari qualcuno vorrebbe pure passare un momento fuori casa prima di quest' estate", spiega la promotrice.