Passaggi a nord ovest, un podcast che racconta le Terre Alte

E' online dal primo gennaio scorso il podcast 'Passaggi a Nord Ovest - concatenazioni alpine', progetto editoriale nato in Valle d'Aosta per raccontare il mondo della montagna. A ideare e curare l'iniziativa il giornalista Denis Falconieri e lo scrittore/blogger Franz Rossi.

Il podcast si propone di "diventare uno strumento per mettere in contatto le persone, per discutere dei temi di attualità, per raccogliere e tramandare testimonianze delle tradizioni e delle culture delle Terre Alte". "Nei secoli scorsi - spiegano Falconieri e Rossi - le culture popolari si sono conservate e diffuse grazie alla tradizione orale: ci piace pensare al nostro podcast come a un proseguimento moderno di quel modo di tramandare la nostra cultura, che non è fatta di nozioni e informazioni, ma di punti di vista e del modo di vivere le proprie esistenze. Viviamo in un territorio completamente montuoso che confina con la Francia e la Svizzera, una terra dura, che modella le vite dei suoi abitanti: su Passaggi a Nord Ovest cerchiamo di raccogliere tutto quello che può interessare chi ha scelto la montagna come stile di vita, notizie, racconti, curiosità e avventure in uno spazio attraversato da tante voci diverse". Le voci e i racconti che animano il podcast, tra gli altri, sono quelli di Franco Faggiani, giornalista e scrittore, Silvia Amigoni, divulgatrice, Luciano Caveri, giornalista e politico, Alessandra Longo, blogger, e Carlotta Montanera, blogger.

LINK www.anordovest.eu