Covid: Lavevaz, dalla vaccinazione partirà la ripresa

"Dalla vaccinazione partirà la ripresa serena di tutte le attività. Al momento ci sono ancora incertezze di varia natura". Lo ha detto il presidente della Regione Vlale d'Aosta, Erik Lavevaz, aprendo il convegno "Il vaccino, unica frontiera per superare il Covid?" promosso dal Savt. "La campagna vaccinale _ ha aggiunto - è partita con difficoltà, iniziando dai rallentamenti nelle forniture.

Difficoltà quindi anche per la campagna informativa che è un aspetto fondamentale".

"Oggi i parametri del contagio in Valle d'Aosta - ha osservato l'assessore regionale alla sanità, Roberto Barmasse - sono molto molto buoni ma proprio per questo occorre non abbassare la guardia. L'obiettivo è vaccinare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile. La vaccinazione è la nostra arma principale contro il Covid".