Covid: Bertschy (Vda), per sci serve mobilità tra regioni

"Finalmente il Cts ha approvato il protocollo. Ci sono voluti più di due mesi e nonostante questo lungo lasso di tempo anche oggi una parte del protocollo non è passata. Adesso continuiamo a lavorare insieme alle altre regioni per riuscire ad ottenere la mobilità tra regioni per permettere un maggiore afflusso di sciatori in questi ultimi 40, 50 giorni della stagione". Così Luigi Bertschy, vice presidente della Valle d'Aosta e assessore con delega agli impianti da sci, commenta il via libera del Cts all'apertura dei comprensori che si trovano in zona gialla.

Per domani è convocata un riunione di programmazione con le società che gestiscono gli impianti da sci valdostani.