Covid: Albergatori Vda, ok a sci è primo segnale ottimismo

Il via libera del Cts all'apertura degli impianti da sci nelle zone gialle "è un primo segnale di ottimismo che salutiamo positivamente: dopo tutti questi mesi in cui abbiamo sperato di vedere succedere qualcosa, finalmente qualcosa comincia a muoversi in una buona direzione". E' il commento di Filippo Gérard, presidente dell'associazione degli albergatori della Valle d'Aosta. "Rimangono però molte perplessità sul divieto di spostamento tra tra le regioni, che se rimane tale la decisione di oggi rischia di essere monca", spiega. "Per la Valle d'Aosta, ma non solo, - prosegue - è fondamentale avere la possibilità di far venire sciatori da fuori regione".