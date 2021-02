Vaccini: venerdì manifestazione contro utilizzo Palaindoor

Società sportive, atleti e genitori scendono in piazza contro l'utilizzo del Palaindoor di Aosta come centro vaccini e la sua chiusura alle attività agonistiche.

Il sit-in di protesta si terrà venerdì prossimo, alle 17, in piazza Chanoux, ad Aosta, indetto da Gym Aosta, Atletica Calvesi, Disval, Fir, Uisp, Oasi Vertical, Tennis Club Aosta.