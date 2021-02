Tradizioni: oltre 22 mila utenti per sito lasaintours.it

Sono stati 22.100 gli utenti del sito internet www.lasaintours.it ha registrato un totale di 163.885 sessioni di pagina, per un totale di 22.100 utenti, con una durata media di sessione superiore a cinque minuti. Questi alcuni dati diffusi nella serata di oggi dall'assessorato regionale alle attività produttive che sabato e domenica scorsi ha organizzato l'evento on line dedicato alla Fiera di Sant'Orso.

Gli accessi sono stati effettuati da diverse parti d'Italia, in particolare dal Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta, e dalla Francia, Germania, Belgio, Stati uniti, Russia e Svizzera.

"Facebook e Instagram sono stati importanti alleati per la promozione dell'evento. Grazie alla qualità dei contenuti postati e alla loro capacità di generare reazioni sono stati raggiunti quasi 700.000 utenti", si legge nella nota.

Secondo l'assessore Luigi Bertschy "abbiamo vissuto la Millenaria in modo diverso ed è stata comunque un'esperienza utile che ci ha insegnato modalità innovative per far continuare a crescere la Foire partendo già dall'evento di quest'estate.

Adesso continua il lavoro per promuovere e valorizzare con azioni e progetti concreti, i nostri artigiani, le loro opere e l'artigianato valdostano".