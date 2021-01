Sanità: Pescarmona nominato direttore generale Usl Vda

La Giunta regionale ha oggi nominato Angelo Pescarmona direttore generale dell'Usl della Valle d'Aosta. Il manager, già commissario della stessa azienda dal 7 marzo del 2018, è stato scelto in una rosa di nove candidati idonei. Laureato in Scienze politiche all'Università di Torino, Pescarmona prima dell'incarico ad Aosta era stato direttore amministrativo dell'Asl Cn1 di Cuneo.

"Con la designazione di Pescarmona a Direttore generale dell'Azienda sanitaria della Valle d'Aosta - ha dichiarato l'assessore regionale alla sanità Roberto Barmasse - la Giunta regionale ha voluto dare continuità all'attuale gestione sanitaria valdostana, in particolare, al delicato percorso sanitario intrapreso, in ambito ospedaliero e territoriale, volto a fronteggiare e contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 nella nostra regione". Secondo l'assessore la pregressa esperienza professionale di Pescarmona "maturata negli ultimi anni in Valle d'Aosta, arricchita dalle precedenti attività svolte in realtà molto complesse, saprà garantire risposte adeguate alle esigenze della comunità valdostana".