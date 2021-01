Montagna, annullato Trofeo Mezzalama 2021

A causa delle limitazioni legate all'emergenza sanitaria da Covid-19 è stata annullata l'edizione 2021 del Trofeo Mezzalama, la numero 23, che era originariamente in programma il prossimo 24 aprile. La grande classica di scialpinismo si svolge ogni due anni sul massiccio del Monte Rosa, tra Breuil-Cervinia e Gressoney-La-Trinité.

Lo ha annunciato in una conferenza stampa Alex Brunod, sindaco di Ayas, presidente del comitato direttivo della Fondazione Trofeo Mezzalama.

"In questa pausa che ci separa dal 2023 cercheremo di fa rivivere il Mezzalama con alcune iniziative e ci occuperemo dei giovani", ha detto il direttore tecnico, Adriano Favre.