Pays d'Aoste Souverain chiede dimissioni deputata Tripodi

Giudicando "insostenibile" il comportamento della deputata valdostana Elisa Tripodi (M5S), Pays d'Aoste Souverain chiede le sue dimissioni. E' quanto riportato in una nota firmata dal responsabile politico del movimento, Christian Sarteur: "A prescindere dalle dichiarazioni di voto relative alla fiducia al Governo Conte, la sua lontananza dalla realtà valdostana, mascherata da un fittizio impegno relativo ai 'ristori', evidenzia il suo disinteresse per l'emergenza sociale, sanitaria ed economica in Valle d'Aosta, a beneficio di giochi di palazzo a Roma della sua forza politica ormai inesistente".