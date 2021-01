Covid: Valle d'Aosta valuta apertura piste per scialpinismo

La Valle d'Aosta sta valutando di aprire alcune piste dei comprensori sciistici per la pratica dello scialpinismo. Lo ha spiegato oggi in Consiglio regionale il presidente della Regione, Erik Lavevaz.

"Nel momento in cui ci dovesse essere il divieto o l'impossibilità di apertura delle piste per l'attività di sci da discesa - ha spiegato Lavevaz - si sta ipotizzando di autorizzare lo scialpinismo, almeno su alcuni impianti". Tale apertura, secondo il presidente della Regione, potrebbe "dare una mano alle attività economiche che sono sulle piste, anche se lo scialpinismo non porta certo i flussi dello sci alpino".

Nella regione lo scialpinismo è attualmente consentito, al di fuori dei comprensori, solo con l'accompagnamento di guide alpine o di maestri di sci: "Su queste limitazioni - ha ancora detto Lavevaz - faremo delle considerazioni nei prossimi giorni".