Covid: presidente Vda, su sci situazione ancora non chiara

"Ancora non c'è una situazione chiara sull'apertura degli impianti da sci, vedremo nelle prossime ore cosa succede". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta Erik Lavevaz intervenendo in Consiglio regionale sulla situazione dell'epidemia Covid.

"E' di tutta evidenza che diventa difficile immaginare un'apertura degli impianti, anche se la situazione sanitaria ce lo permettesse, - ha aggiunto - nel momento in cui siano vietati gli spostamenti tra regioni anche per ragioni economiche".