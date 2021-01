Casa: in sospeso 500 domande mutui regionali Vda

Sono 500 le domande di mutuo regionale per la prima casa in Valle d'Aosta già istruite, ma in sospeso per mancanza di fondi. Il dato è stato fornito oggi in Consiglio regionale dal presidente della Regione Erik Lavevaz, rispondendo a una interrogazione di Marco Carrel, capogruppo di Pour l'autonomie.

La Giunta regionale - ha riferito ancora Lavevaz - lo scorso dicembre ha autorizzato Finaosta a trasferire 12 milioni e 250 mila euro al fondo di rotazione per la prima abitazione e per il recupero dei fabbricati situati nei centri e nuclei storici, riducendo l'ammontare delle risorse necessarie a circa 66 milioni di euro. "Inoltre, a breve - ha proseguito il presidente della Regione - si procederà al finanziamento di ulteriori pratiche sospese per 3 milioni 600 mila euro, utilizzando i rientri sul fondo di rotazione prima casa che saranno registrati a fine gennaio 2021".