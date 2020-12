Tradizioni: Regione Campania dona Presepe alla Valle d'Aosta

La Regione Campania ha donato alla Valle d'Aosta un presepe realizzato secondo l'antica arte napoletana. Lo ha comunicato, in una nota, l'assessorato regionale ai beni culturali.

L'iniziativa - come spiegato - "si inserisce nel progetto Viaggio in Italia del presepe napoletano che costituisce un'azione di promozione e di sostegno del segmento produttivo ispirato all'antica tradizione dell'arte del presepe partenopeo". Lopera è esposta negli spazi del Caffè Nazionale di Aosta e si può ammirare dall'esterno.

"Ringraziamo la Regione Campania - sottolinea la Soprintendente ai beni culturali, Cristina de la Pierre - che ha voluto donare quest'opera di indubbio valore simbolico oltre che culturale, e il Comune di Aosta per aver messo a disposizione i locali per l'esposizione del manufatto".

"L'iniziativa della Regione Campania è lodevole - dichiara l'Assessore ai Beni culturali Jean-Pierre Guichardaz - perché s'inserisce nel filone del turismo solidale a sostegno dell'artigianato di qualità. In un momento così particolare e difficile, questo dono rappresenta un gesto di solidarietà e vicinanza. L'arte presepiale napoletana è apprezzata e riconosciuta nel mondo e in questo caso rappresenta un'ulteriore opportunità di attrazione culturale. È un gesto che apprezziamo e che unisce idealmente i nostri due territori accomunati dalla grande tradizione artigianale, che costituisce anche per la Valle d'Aosta un atout importante del patrimonio culturale regionale".