Covid: Gimbe, dati Vda in miglioramento

Gli indicatori del coronavirus sono in miglioramento in Valle d'Aosta, secondo l'ultimo report della fondazione Gimbe. Sono 419 i casi attualmente positivi su 100 mila abitanti, contro una media nazionale di 1.106. L'incremento dei casi (2,1%) è il più basso tra le regioni. I casi testati su 100 mila abitanti sono 612. Migliora anche il rapporto tra positivi e casi testati (18,1 Per cento) e la percentuale di occupazione dei letti in terapia intensiva (18%). L'unico dato sopra la soglia critica del 30 per cento è quello dei posti occupati in area medica che si attesta sul 42 per cento.