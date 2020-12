Covid: Manes, entro sabato ordinanza regionale

"Nella giornata di venerdì o al massimo sabato ci sarà l'ordinanza del presidente della giunta in relazione al fatto che ci sarà la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della legge regionale" che rivendica una maggiore autonomia per la Valle d'Aosta nella gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Lo ha detto il presidente del Cpel, Franco Manes, durante l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali, in merito alla riunione dell'Unità di supporto e di coordinamento per l'emergenza Covid-19 svoltasi stamane e che - ha anticipato Manes - è stata riconvocata per venerdì.