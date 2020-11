Covid: Gimbe, contagi Vda in miglioramento

Migliora in Valle d'Aosta la situazione dei contagi Covid-19 rapportati alla popolazione secondo la fondazione Gimbe. Nel periodo 18-24 novembre sono 1.406 i casi positivi su 100 mila abitanti con una performance indicata in miglioramento, pur rimanendo al di sopra della media nazionale di 1.323. Mentre, sempre su 100 mila abitanti, sono 1.603 i casi testati. Il rapporto tra casi testati e positivi è del 33,4 per cento. I posti letto in area medica occupati da pazienti Covid-19 rappresentano il 68%, mentre quelli in terapia intensiva sono il 38%.