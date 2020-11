Covid: mascherina dai 6 anni, 230 genitori chiedono confronto

(ANSA) - AOSTA, 26 NOV - "Nel pieno rispetto delle disposizioni impartite dallo Stato, vorremmo discutere con voi eventuali misure per limitare al minimo indispensabile l'uso della mascherina, promuovendo ad esempio con maggiore frequenza l'attività didattica all'aperto con un distanziamento adeguato o comunque qualsiasi modo suggerito dalla vostra esperienza e professionalità che sia applicabile in questa situazione complicata e che ovviamente rientri nelle disposizioni date". Lo chiedono con una lettera a sindaci, amministratori regionali, sovraintendente agli studi e dirigenti scolastici circa 230 genitori di bambini che frequentano le scuole primarie a Fénis, Saint Marcel, Donnas, Porossan, Brissogne, Aymavilles, Hone, Arnad, Aosta (Einaudi), Verrès e Saint-Christophe. A seguito del Dpcm del "5 novembre i nostri figli - sottolineano - sono obbligati a portare la mascherina a scuola per 8-9 ore tutti i giorni". (ANSA).