COVID, il punto in Valle d'Aosta

Con due decessi di pazienti positivi Covid nelle ultime 24 ore la Valle d'Aosta raggiunge in questa seconda ondata della pandemia lo stesso numero di morti della prima. In primavera erano stati 146, lo stesso numero registrato in queste ultimi mesi, per un totale di 292. Nella regione alpina i dati di oggi confermano un rallentamento del contagio.

I nuovi positivi sono 77 positivi su 259 persone testate. I guariti sono 153, più del doppio degli ultimi contagiati: i positivi attuali scendono quindi a 1.767. Resta alta, ma stabile, la quantità dei ricoverati: sono 142, di cui 14 in terapia intensiva.

Sul fronte del tracciamento e dell'attività diagnostica prosegue senza sosta lo screening degli insegnanti valdostani, promosso dall'assessorato regionale all'istruzione, in collaborazione con l'Usl della Valle d'Aosta. I test hanno per ora coinvolto 880 su oltre 2.000 docenti. La percentuale di positivi è di circa l'1%.

L'attività prosegue fino a domenica. "Sono molto soddisfatto per la partecipazione - commenta l'assessore Luciano Caveri - che dimostra un senso di responsabilità del corpo insegnanti".