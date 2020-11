Sanità: Gimbe, Valle d'Aosta tra peggiori adempimenti Lea

La Valle d'Aosta risulta tra le regioni in cui gli adempimenti relativi ai livelli essenziali di assistenza (Lea) tra 2010 e il 2018 sono i più bassi, collocandosi al 17/o posto. Lo rivela la Fondazione Gimbe che ha analizzato i risultati dei monitoraggi annuali del Ministero della Salute. La Regione alpina, assieme alle altre Regioni e Province autonome, non è sottoposta a verifica degli adempimenti cumulativi, ha una percentuale del 63 per cento contro una media nazionale del 75 per cento (range tra regioni 56,2-92,8 per cento).