Sono cinque i decessi nelle ultime 24 ore di pazienti contagiati dal coronavirus in Valle d'Aosta, mentre i nuovi positivi sono 77 su 314 persone sottoposte al tampone. Questi gli ultimi dati diffusi nel bollettino dell'Unità di crisi (in base ai dati Usl). I guariti sono 142, dato significativo che ha fatto scendere di 70 unità il numero complessivo di malati che ora è di 1.849. I ricoverati sono 146, di cui 13 in terapia intensiva.