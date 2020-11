Covid: in Vda 91 nuovi positivi e 167 guariti, 3 le vittime

Sono 91 i nuovi casi di positività al Covid-19 emersi in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore, a fronte di 257 persone sottoposte a tampone. I guariti sono 167 e il numero di positivi attuali rispetto a venerdì cala di 79 unità, attestandosi a quota 2001. I dati emergono dal bollettino diffuso dalla Regione Valle d'Aosta.

Sono stati tre i decessi, che portano il numero delle vittime nella seconda ondata di contagi a 135 (281 in totale).

I ricoverati nei reparti Covid dell'ospedale Parini e delle altre strutture individuate sul territorio dalla Regione sono 149 (erano 148 venerdì), oltre a 11 pazienti (erano 10) che si trovano in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare vi sono 1.841 persone, in calo rispetto alle 1.922 di venerdì.

Le forze dell'ordine hanno svolto 543 controlli, elevando due sanzioni.