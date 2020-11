Verso Francia con due migranti in vano merci, arrestato

Sfidando anche le limitazioni della 'zona rossa' stava tentando di portare in Francia due cittadini turchi irregolari, sdraiati nel vano posteriore di un furgone per trasporto merci: accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, un olandese di 19 anni è stato arrestato al traforo del Monte Bianco dalla polizia di frontiera italiana. Nascondendoli in questo modo, il giovane ha esposto i due trasportati "a pericolo per la loro incolumità e a trattamento inumano e degradante", fa sapere la questura di Aosta.

I poliziotti hanno appurato che poche ore prima il giovane, alla guida di un Volkswagen Caddy con targa olandese, era stato respinto al confine di Stato di Bardonecchia dalla polizia francese. Aveva quindi tentato di andare oltralpe raggiungendo Courmayeur, dove però è stato arrestato.