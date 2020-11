Azione: nasce Comitato Valle d'Aosta

Nasce in Valle d'Aosta il Comitato regionale di Azione, movimento fondato da Carlo Calenda.

Il coordinatore politico regionale è Marco Curighetti, che sarà coadiuvato da Gabriella Poliani (responsabile organizzativo), Margaux Truc (responsabile comunicazione) e Patrick Aloisi (tesoriere/procuratore). Fanno parte del coordinamento Laurent Diemoz, Sara Elena Dosio, Giuseppe Grassi, Sabrina Praduroux, Maurizio Saggese e Luigi Mariani Teresio.

"Ulteriore passo in avanti verso l'obiettivo di strutturare il partito su tutto il territorio nazionale e che permette anche alla Valle d'Aosta di dotarsi di un organismo ufficiale, in attesa di poter celebrare il primo Congresso che si terrà non appena terminata l'emergenza sanitaria Covid 19", spiega una nota.