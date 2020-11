Regione: Marzi, accrescere attenzione su settore edile

"Accrescere l'attenzione del governo regionale sulle questioni del settore dell'edile, che ha sempre costituito un importante volano di sviluppo economico e di opportunità per le imprese locali, operando insieme per individuare gli interventi possibili e più efficaci per invertire la spirale di crisi": è l'obiettivo dell'assessore regionale alle opere pubbliche, Carlo Marzi, al termine di una riunione della Consulta dei lavori pubblici, organismo previsto dalla normativa regionale in materia e composto dai rappresentanti delle imprese edili, degli artigiani, dei sindacati e dei professionisti, oltre che del Cpel e dell'Amministrazione regionale.

"La situazione economica, anche a causa del Covid, rende maggiormente difficoltoso l'intervento pubblico - ha aggiunto Marzi - ma è possibile individuare azioni mirate volte a rafforzare il settore con investimenti pubblici e con misure di semplificazione amministrativa degli interventi edilizi privati, come quelli, ad esempio, già previsti nell'ambito del disegno di legge collegato al bilancio regionale in corso di esame da parte del Consiglio regionale. Con l'avvio della nuova legislatura regionale e delle consiliature in 67 Comuni il governo regionale intende alimentare il sistema dell'edilizia con significativi finanziamenti nel corso dei prossimi anni, individuando con la partecipazione dei Comuni le esigenze finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche rispondenti alle necessità nonché per rafforzare le infrastrutture sul territorio".