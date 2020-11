Enti locali: Celva, nominati componenti del Cda

(ANSA) - AOSTA, 17 NOV - L'assemblea del Celva ha nominato i componenti del proprio Consiglio di amministrazione, proposti dal presidente, Franco Manes. Si tratta di Loredana Petey, sindaco di Aymavilles, Wanda Chapellu, sindaco di Verrayes, Alex Micheletto, sindaco di Hone, Ronny Borbey, sindaco di Charvensod. "Ho cercato di dare rappresentanza all'alta Valle, all'area conurbata di Aosta, alla bassa Valle, che nella scorsa legislatura aveva due rappresentanti, e alla valle centrale", ha detto Manes. Si tratta di "una scelta - ha aggiunto - che mi devo prendere in carico, so che lascerà l'amaro in bocca ad altri colleghi che mi avevano dato la propria disponibilità". Si erano proposti i sindaci di "La Thuile, Introd, Arvier, La Magdeleine, Gressoney-La-Trinité, Arnad, Fontainemore". (ANSA).