Scuola: Valle d'Aosta verso chiusura

L'ipotesi di chiusura totale delle scuole sarà domani sul tavolo della Giunta della Valle d'Aosta. La regione, in cui si registra la più alta incidenza di contagi, si trova in zona rossa dal 6 novembre. Il dossier, presentato dall'assessore Luciano Caveri, è già stato esaminato oggi e ritornerà domani per una decisione dell'esecutivo regionale, dopo una serie di incontri con i dirigenti scolastici e i sindacati. Sarebbe anche prevista una campagna di test Covid rapidi cui sottoporre tutti i docenti valdostani.

Su un totale di circa 17 mila studenti, nella regione alpina ne risultano positivi 74 e in isolamento 729. Gli insegnanti contagiati sono 51 (216 in quarantena). La scorsa settimana sono già state chiuse due scuole primarie, nel centro di Aosta e nel comune di Challand-Saint-Victor, e gli studenti sono stati posti in quarantena.