Scuola: Lega Vda, si trovi alternativa a chiusura

"La chiusura delle scuole, ancorché temporanea, genera disagi sia alle famiglie che agli studenti.

L'Amministrazione regionale deve quindi fare tutto il possibile per trovare un'altra soluzione utilizzando le vacanze già previste dal calendario scolastico per effettuare gli screening necessari. Ne va del futuro dei nostri figli". Lo dichiara in una nota la Lega Vallée d'Aosta, in relazione all'ipotesi di chiusura delle scuole in Valle d'Aosta.

"Dall'inizio della pandemia - aggiunge la Lega - il mondo della scuola è sottoposto a un forte stress. La didattica a distanza, pur consapevoli dell'ottimo lavoro svolto dal personale docente, fa emergere in maniera dirompente le disuguaglianze e le difficoltà di apprendimento degli studenti valdostani. Inoltre, la chiusura totale delle scuole nei mesi di marzo e aprile, ha comportato non pochi problemi per i genitori costretti a rimanere a casa dal lavoro, spesso senza retribuzione".