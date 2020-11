Covid: niente albero Natale tecnologico in centro Aosta

Quest'anno non sarà allestito in piazza Chanoux, ad Aosta, l'ormai 'tradizionale' albero di Natale "tecnologico" promosso dalla Chambre valdotaine e dal Comune. La decisione è stata presa - come indicato in una nota dell'amministrazione comunale - per diversi motivi: l'impossibilità di permettere l'accesso al manufatto da parte della popolazione per le norme anti-Covid-19, la collegata volontà di evitare occasioni di assembramento e l'opportunità "in un momento così delicato per la comunità", di operare qualche risparmio "che potrà essere utilizzato per iniziative future in favore delle categorie più colpite dalla crisi causata dall'epidemia".

Il Natale di Aosta - fa sapere il Comune - "non sarà, comunque, privo di luci e dei tradizionali addobbi: oltre alle luminarie installate in diverse vie e piazze cittadine, sono già state vagliate alcune alternative per quanto riguarda l'arredo di piazza Chanoux".